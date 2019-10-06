{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Денисенко надеется, что смог порадовать родных на "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве

Спортсмен выиграл бронзу турнира

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский каратист Денис Денисенко надеется, что победой в схватке за бронзовую медаль этапа "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве смог порадовать своих родных. Об этом Денисенко сообщил ТАСС в воскресенье.

Этап "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве завершился 6 октября. Турнир является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. 26-летний Денисенко завоевал бронзу в кумите в весовой категории до 84 кг.

"Очень рад бронзовой медали, она для меня, наверное, сродни золотой, - сказал он. - Выиграть в Москве медаль очень приятно, тут такие трибуны, мама приехала, родные, наверное, порадовал их, а они своей поддержкой - меня. Если честно, в разминочной зоне мне было очень тяжело, чувствовал ответственность в душе. Но когда вышел и публика начала поддерживать, все как будто куда-то ушло, они гнали меня только вперед, и когда была такая поддержка, я не мог не выиграть".

Денисенко является бронзовым призером чемпионата Европы, двукратным чемпионом России. 

Последний этап мировой серии пройдет в Мадриде с 29 ноября по 1 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ЧМ по легкой атлетике
Кениец Черуйот стал чемпионом мира в беге на 1500 м
Вторым стал алжирец Тауфик Махлуфи, третье место занял поляк Марцин Левандовский
Читать полностью