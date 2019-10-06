Глава IAAF оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира тем, что они знали, на что шли

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе тем, что спортсмены знали, на что шли.
"Мы не сталкивались с серьезными проблемами, все они были разрешимы, - сказал Коу на пресс-конференции, посвященной итогам турнира. - Да, мы столкнулись с вызовами, и топовые спортсмены, которые приехали сюда, были хорошо подготовленными. Они понимали, с какими вызовами они столкнутся".
"Бронзовый медалист в ходьбе на 50 км открыто заявил о качестве предоставленной спортсменам поддержки. Думаю, люди, побывавшие на многих чемпионатах мира и Олимпийских играх, никогда не видели такой поддержки спортсменов".
По ходу чемпионата мира в Дохе организаторы турнира подвергались критике за то, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе проходили в экстремальных условиях: в ночное время при 30-градусной жаре и повышенной влажности, в условиях духоты. Так, почти половина участниц женского марафона не добралась до финиша, некоторым требовалась медицинская помощь, поскольку они теряли сознание.
Многие спортсмены такое отношение организаторов сочли неуважительным.
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проходит на Ближнем Востоке. Турнир, длившийся десять дней, завершится в воскресенье, 6 октября.