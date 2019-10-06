Глава IAAF оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира тем, что они знали, на что шли

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе тем, что спортсмены знали, на что шли.

"Мы не сталкивались с серьезными проблемами, все они были разрешимы, - сказал Коу на пресс-конференции, посвященной итогам турнира. - Да, мы столкнулись с вызовами, и топовые спортсмены, которые приехали сюда, были хорошо подготовленными. Они понимали, с какими вызовами они столкнутся".