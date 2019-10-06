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Летние олимпийские виды спорта

Этап "Карате1 - Премьер-лиги" пройдет в Москве в 2020 году

Серия турниров состоит из семи этапов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва примет этап серии "Карате1 - Премьер-лиги" в 2020 году. Об этом журналистам в воскресенье сообщил президент Федерации карате России Сергей Цой.

Этот этап станет третьим в истории, который пройдет на территории России. Ранее турнир серии Премьер-лиги проходил в Тюмени (2013 год) и в Москве (2019). 

"Уже утвердили, стоит в календаре, - сказал Цой. - В следующем году точно такая же Премьер-лига будет в Москве. Мы еще будем смотреть относительно конкретных дат, но турнир точно пройдет осенью. Я считаю, что карате в России на подъеме, мы будем развивать его очень мощными темпами".

Серия турниров состоит из семи этапов, где встречаются лучшие спортсмены мира. Подать заявку на участие имеют только каратисты, входящие в сотню лучших в рейтинге Всемирной федерации карате (WKF).

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Летние олимпийские виды спорта
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