Бывший главный тренер мужской сборной России по баскетболу Блатт покинул "Олимпиакос"

ТАСС, 6 октября. Дэвид Блатт, возглавлявший сборную России по баскетболу, покинул пост главного тренера греческого клуба "Олимпиакос". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Блатт работал главным тренером "Олимпиакоса" с 27 июня 2018 года.

"После продолжительного обсуждения с владельцами клуба мы решили расстаться по обоюдному согласию, - цитирует 60-летнего Блатта пресс-служба "Олимпиакоса". - Мое время в Греции с "Олимпиакосом" было значительным и важным во многих отношениях. Я благодарен всем, кто был причастен к моей работе во главе "Олимпиакоса". Испытываю чувство уважения к руководству, игрокам и персоналу, с которыми мне было приятно работать, и желаю им только самого лучшего".

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России. В августе 2019 года Блатт объявил, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.