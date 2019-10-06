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Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали 11 медалей на Кубке мира по киокушин карате в Москве

В активе национальной команды три золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 11 наград на шестом Кубке мира по киокушин карате, который завершился в Москве.

В активе сборной России три золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Золото завоевали Руслан Хасанов (до 70 кг), Олег Токарев (до 90 кг), Алексей Рыгин (свыше 90 кг). Серебряными призерами стали Маргарита Михайлова (свыше 65 кг), Данил Бадин (до 70 кг), бронзовыми - Ульяна Тюлина (до 55 кг), Татьяна Карташова (до 55 кг), Алина Полищук (до 65 кг), Никита Косенков (до 80 кг), Кадина Азиев (свыше 90 кг) и Владислав Подкорытов (свыше 90 кг).

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