"Ак Барс" переиграл минское "Динамо" и укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 6 октября. Казанский "Ак Барс" на выезде переиграл минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У "Ак Барса" шайбы забросили Данис Зарипов (22-я минута), Эмиль Галимов (26), Артем Галимов (49) и Станислав Галиев (52). В составе "Динамо" отличились Франсис Паре (38) и Тему Пулккинен (59).
В других матчах дня "Барыс" из Нур-Султана дома переиграл череповецкую "Северсталь" (5:1), ярославский "Локомотив" на своем льду оказался сильнее омского "Авангарда" (2:1), хабаровский "Амур" в гостях победил "Сочи" (2:1).
"Ак Барс" укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 13 матчах. Минское "Динамо" занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 14 матчей.
Во вторник "Ак Барс" на выезде сыграет с "Локомотивом", в среду минское "Динамо" на выезде сыграет с рижским "Динамо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|14
|9
|1
|1
|0
|1
|2
|51-20
|23
|2
|СКА
|15
|8
|1
|0
|1
|0
|5
|36-29
|19
|3
|Витязь
|13
|7
|1
|3
|1
|0
|1
|36-20
|23
|4
|Торпедо
|16
|5
|3
|1
|0
|0
|7
|43-42
|18
|5
|Динамо Мск
|14
|6
|1
|0
|2
|1
|4
|33-35
|17
|6
|Динамо Мн
|14
|4
|2
|0
|2
|1
|5
|42-41
|15
|7
|Спартак
|15
|4
|0
|2
|0
|3
|6
|38-43
|15
|8
|Йокерит
|12
|5
|1
|0
|0
|1
|5
|34-35
|13
|9
|Сочи
|14
|4
|1
|0
|1
|2
|6
|31-39
|13
|10
|Северсталь
|15
|3
|0
|3
|0
|1
|8
|36-45
|13
|11
|Локомотив
|13
|5
|0
|0
|0
|0
|8
|31-38
|10
|12
|Динамо Р
|13
|1
|2
|0
|0
|0
|10
|17-53
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|47-23
|22
|2
|Авангард
|14
|7
|1
|0
|1
|2
|3
|43-33
|19
|3
|Автомобилист
|14
|5
|3
|1
|0
|1
|4
|38-32
|19
|4
|Барыс
|13
|9
|0
|0
|0
|0
|4
|29-21
|18
|5
|Салават Юлаев
|13
|8
|0
|0
|1
|0
|4
|34-28
|17
|6
|Сибирь
|13
|7
|0
|0
|2
|1
|3
|30-28
|17
|7
|Трактор
|16
|5
|2
|0
|0
|1
|8
|27-36
|15
|8
|Адмирал
|13
|5
|1
|1
|0
|0
|6
|24-28
|14
|9
|Нефтехимик
|15
|4
|0
|1
|1
|1
|8
|34-40
|12
|10
|Амур
|14
|4
|0
|0
|0
|3
|7
|24-29
|11
|11
|Куньлунь
|14
|3
|0
|2
|0
|1
|8
|30-39
|11
|12
|Металлург Мг
|14
|3
|0
|0
|3
|0
|8
|27-38
|9