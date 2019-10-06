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КХЛ

"Ак Барс" переиграл минское "Динамо" и укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 6 октября. Казанский "Ак Барс" на выезде переиграл минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Ак Барса" шайбы забросили Данис Зарипов (22-я минута), Эмиль Галимов (26), Артем Галимов (49) и Станислав Галиев (52). В составе "Динамо" отличились Франсис Паре (38) и Тему Пулккинен (59).

В других матчах дня "Барыс" из Нур-Султана дома переиграл череповецкую "Северсталь" (5:1), ярославский "Локомотив" на своем льду оказался сильнее омского "Авангарда" (2:1), хабаровский "Амур" в гостях победил "Сочи" (2:1).

"Ак Барс" укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 13 матчах. Минское "Динамо" занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 14 матчей.

Во вторник "Ак Барс" на выезде сыграет с "Локомотивом", в среду минское "Динамо" на выезде сыграет с рижским "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА1491101251-2023
2СКА1581010536-2919
3Витязь1371310136-2023
4Торпедо1653100743-4218
5Динамо Мск1461021433-3517
6Динамо Мн1442021542-4115
7Спартак1540203638-4315
8Йокерит1251001534-3513
9Сочи1441012631-3913
10Северсталь1530301836-4513
11Локомотив1350000831-3810
12Динамо Р13120001017-536
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс13110000247-2322
2Авангард1471012343-3319
3Автомобилист1453101438-3219
4Барыс1390000429-2118
5Салават Юлаев1380010434-2817
6Сибирь1370021330-2817
7Трактор1652001827-3615
8Адмирал1351100624-2814
9Нефтехимик1540111834-4012
10Амур1440003724-2911
11Куньлунь1430201830-3911
12Металлург Мг1430030827-389

 

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