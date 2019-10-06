"Ак Барс" переиграл минское "Динамо" и укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 6 октября. Казанский "Ак Барс" на выезде переиграл минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Ак Барса" шайбы забросили Данис Зарипов (22-я минута), Эмиль Галимов (26), Артем Галимов (49) и Станислав Галиев (52). В составе "Динамо" отличились Франсис Паре (38) и Тему Пулккинен (59).

В других матчах дня "Барыс" из Нур-Султана дома переиграл череповецкую "Северсталь" (5:1), ярославский "Локомотив" на своем льду оказался сильнее омского "Авангарда" (2:1), хабаровский "Амур" в гостях победил "Сочи" (2:1).

"Ак Барс" укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 13 матчах. Минское "Динамо" занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 14 матчей.

Во вторник "Ак Барс" на выезде сыграет с "Локомотивом", в среду минское "Динамо" на выезде сыграет с рижским "Динамо".