Около 10 тыс. человек приняли участие во Всероссийском дне ходьбы в Ижевске

ИЖЕВСК, 6 октября. /ТАСС/. Праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы, посетили в Ижевске около 10 тыс. жителей и гостей республики, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Во время мероприятия участники вместе с олимпийскими чемпионами лыжницами Галиной Кулаковой и Тамарой Тихоновой, синхронисткой Аллой Шишкиной и фигуристом Дмитрием Соловьевым прошли дистанцию 2020 метров в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио и поздравили комментатора Дмитрия Губерниева с 45-летием. "Мы проводим Всероссийский день ходьбы во всех уголках страны, но сегодня как никогда актуально было провести его здесь - в том месте, где очень активно развивается массовый спорт, знамя которого Удмуртия в будущем, уверен, будет нести высоко, - обратился к участникам на открытии праздника президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - В следующем году, когда наша олимпийская команда поедет в Токио, мы все вместе будем болеть за наших ребят, и сегодняшняя дистанция протяженностью в 2020 метров как раз сделана в поддержку наших спортсменов, давайте все вместе их поддержим". Гости из районов и приглашение для Шишкиной Перед стартом на Центральной площади города тысячи ходоков получили специальные футболки, разогрелись, участвуя в веселых стартах, и поздравили с днем рождения комментатора Дмитрия Губерниева, который, как и Кулакова, Тихонова, Шишкина и Соловьев, приехали в Ижевск, чтобы пройти двухкилометровую дистанцию вместе с любителями здорового образа жизни. "Такого количества поздравлений я давно не слышал. Спасибо, Удмуртия, я тронут и всегда с огромным удовольствием и радостью рассказываю об удмуртских спортсменах", - рассказал журналистам Губерниев.

На площади в воскресенье собралось огромное количество народа - дети, пожилые люди, известные удмуртские спортсмены, активисты, представители власти, а кто-то целой группой приехал из соседнего района. "Мы специально приехали на праздник из Увы (поселок в Удмуртии - прим. ТАСС), где занимаемся скандинавской ходьбой. У нас создана специальная группа, мы существуем уже два года и посещаем все фестивали. Коллектив очень сплоченный, и, конечно, мы сегодня пройдем дистанцию все вместе со специальными палками для ходьбы", - рассказала ТАСС тренер по скандинавской ходьбе Наталья Попова. Вместе с горожанами к дистанции готовилась и двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. "Меня пригласил Олимпийский комитет России, и я не отказалась. Я очень люблю такие праздники, я такой человек, который любит общаться с людьми, который любит "движуху", посмотрите - очень много людей пришло. Несмотря на то, что погода прохладная, все с радостными улыбками танцуют, веселятся и сейчас выйдут на дистанцию", - поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС Шишкина. "Эбби-Роуд" Губерниева, выходной Соловьева и эмоции Бречалова Ровно в полдень приверженцы здорового образа жизни начали движение от Центральной площади Ижевска в парк имени Кирова, где должны были наградить участников Всероссийского дня ходьбы. В этот день на время проведения праздника перекрыли центральные улицы города - Пушкинскую и Кирова - и как оказалось, сделали это не зря, потому что ходоки растянулись на сотни метров, а настроение всем поднимали шутливые комментарии Губерниева. "Я вообще очень люблю ходить, всегда хожу по родной Сходне (район подмосковных Химок - прим. ТАСС), но так, чтобы ходить в компании тысяч друзей - это первый раз, и для меня это неповторимый кайф! Особенно приятно, что мы с олимпийцами ходим, как "Битлз" по "Эбби-Роуд", - поделился эмоциями с журналистами комментатор.

В это время неподалеку от Губерниева свои 2020 метров шли олимпийские чемпионы и призеры Игр Дмитрий Соловьев, Алла Шишкина и биатлонист Иван Черезов, которые вынуждены были постоянно останавливаться, чтобы сфотографироваться с поклонниками. Для Соловьева 6 октября стал единственным выходным в его плотном графике, однако триумфатор сочинской Олимпиады нисколько не жалеет, что побывал в Ижевске, где провел еще и мастер-класс для юных спортсменов. "У меня график очень плотный, и сегодняшний день был одним из немногих выходных, но я не смог отказаться от предложения приехать в Ижевск, тем более узнал, что буду проводить мастер-класс для фигуристов. Естественно, я согласился, потому что когда был первый раз в Удмуртии, мне понравился заряд детишек, их горящие глаза. В каждом городе, который проводит такого рода спортивные акции, я каждый раз удивляюсь, что собирается настолько много людей от мала до велика", - рассказал ТАСС Соловьев. Ближе к середине дистанции глава Удмуртии Александр Бречалов и Поздняков шли уже в "середняках", хотя изначально возглавляли шествие. "Честно говоря, я не ожидал, что мы - два спортсмена - будем так далеко от лидеров, но это хорошо, нам есть куда стремиться", - улыбаясь, сказал глава республики. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что на День ходьбы пришло такое количество активных жителей: "Я ожидал такого количества людей, потому что в Удмуртии, в Ижевске живут очень активные люди, согласитесь, какие бы мероприятия мы ни проводили для любителей активного образа жизни, запрос на них очень большой и такая реакция. Люди ногами голосуют за здоровый образ жизни, за изменения", - сказал ТАСС руководитель региона. "Мы сейчас шли и обсуждали с Александром Владимировичем [Бречаловым], что как бы мы ни старались, первыми у нас идти не получается, это говорит о том, что спорт очень демократический вид занятий для человека - все идут вместе, в одном строю. А что касается количества людей, когда глава Удмуртии приглашал сделать Ижевск центральной площадкой, мы ни секунды не сомневались, что все пройдет в атмосфере праздника с большим присутствием горожан", - добавил Поздняков. Семья из 11 человек и самый юный участник праздника По окончании мероприятия всех участников награждали призами - дипломами и "золотой" медалью из шоколада. Не обошлось и без ходоков, которые выделились среди 10 тысяч активных жителей. Так, Максим Васильев, которому нет и двух лет, стал самым юным спортсменом-любителем, преодолевшим дистанцию, пусть и с помощью своих родителей. "Максим сегодня стал самым юным участником, ему всего год и 7 месяцев. Шли мы всей семьей, вместе с папой, который работает руководителем спортивной школы, поэтому привлекает нас тоже к занятиям спортом", - рассказала корреспонденту ТАСС Анастасия Васильева.