Около 10 тыс. человек приняли участие во Всероссийском дне ходьбы в Ижевске

ИЖЕВСК, 6 октября. /ТАСС/. Праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы, посетили в Ижевске около 10 тыс. жителей и гостей республики, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Во время мероприятия участники вместе с олимпийскими чемпионами лыжницами Галиной Кулаковой и Тамарой Тихоновой, синхронисткой Аллой Шишкиной и фигуристом Дмитрием Соловьевым прошли дистанцию 2020 метров в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио и поздравили комментатора Дмитрия Губерниева с 45-летием.
"Мы проводим Всероссийский день ходьбы во всех уголках страны, но сегодня как никогда актуально было провести его здесь - в том месте, где очень активно развивается массовый спорт, знамя которого Удмуртия в будущем, уверен, будет нести высоко, - обратился к участникам на открытии праздника президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - В следующем году, когда наша олимпийская команда поедет в Токио, мы все вместе будем болеть за наших ребят, и сегодняшняя дистанция протяженностью в 2020 метров как раз сделана в поддержку наших спортсменов, давайте все вместе их поддержим".
Гости из районов и приглашение для Шишкиной
Перед стартом на Центральной площади города тысячи ходоков получили специальные футболки, разогрелись, участвуя в веселых стартах, и поздравили с днем рождения комментатора Дмитрия Губерниева, который, как и Кулакова, Тихонова, Шишкина и Соловьев, приехали в Ижевск, чтобы пройти двухкилометровую дистанцию вместе с любителями здорового образа жизни. "Такого количества поздравлений я давно не слышал. Спасибо, Удмуртия, я тронут и всегда с огромным удовольствием и радостью рассказываю об удмуртских спортсменах", - рассказал журналистам Губерниев.
На площади в воскресенье собралось огромное количество народа - дети, пожилые люди, известные удмуртские спортсмены, активисты, представители власти, а кто-то целой группой приехал из соседнего района.
"Мы специально приехали на праздник из Увы (поселок в Удмуртии - прим. ТАСС), где занимаемся скандинавской ходьбой. У нас создана специальная группа, мы существуем уже два года и посещаем все фестивали. Коллектив очень сплоченный, и, конечно, мы сегодня пройдем дистанцию все вместе со специальными палками для ходьбы", - рассказала ТАСС тренер по скандинавской ходьбе Наталья Попова.
Вместе с горожанами к дистанции готовилась и двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. "Меня пригласил Олимпийский комитет России, и я не отказалась. Я очень люблю такие праздники, я такой человек, который любит общаться с людьми, который любит "движуху", посмотрите - очень много людей пришло. Несмотря на то, что погода прохладная, все с радостными улыбками танцуют, веселятся и сейчас выйдут на дистанцию", - поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС Шишкина.
"Эбби-Роуд" Губерниева, выходной Соловьева и эмоции Бречалова
Ровно в полдень приверженцы здорового образа жизни начали движение от Центральной площади Ижевска в парк имени Кирова, где должны были наградить участников Всероссийского дня ходьбы. В этот день на время проведения праздника перекрыли центральные улицы города - Пушкинскую и Кирова - и как оказалось, сделали это не зря, потому что ходоки растянулись на сотни метров, а настроение всем поднимали шутливые комментарии Губерниева.
"Я вообще очень люблю ходить, всегда хожу по родной Сходне (район подмосковных Химок - прим. ТАСС), но так, чтобы ходить в компании тысяч друзей - это первый раз, и для меня это неповторимый кайф! Особенно приятно, что мы с олимпийцами ходим, как "Битлз" по "Эбби-Роуд", - поделился эмоциями с журналистами комментатор.
В это время неподалеку от Губерниева свои 2020 метров шли олимпийские чемпионы и призеры Игр Дмитрий Соловьев, Алла Шишкина и биатлонист Иван Черезов, которые вынуждены были постоянно останавливаться, чтобы сфотографироваться с поклонниками. Для Соловьева 6 октября стал единственным выходным в его плотном графике, однако триумфатор сочинской Олимпиады нисколько не жалеет, что побывал в Ижевске, где провел еще и мастер-класс для юных спортсменов.
"У меня график очень плотный, и сегодняшний день был одним из немногих выходных, но я не смог отказаться от предложения приехать в Ижевск, тем более узнал, что буду проводить мастер-класс для фигуристов. Естественно, я согласился, потому что когда был первый раз в Удмуртии, мне понравился заряд детишек, их горящие глаза. В каждом городе, который проводит такого рода спортивные акции, я каждый раз удивляюсь, что собирается настолько много людей от мала до велика", - рассказал ТАСС Соловьев.
Ближе к середине дистанции глава Удмуртии Александр Бречалов и Поздняков шли уже в "середняках", хотя изначально возглавляли шествие. "Честно говоря, я не ожидал, что мы - два спортсмена - будем так далеко от лидеров, но это хорошо, нам есть куда стремиться", - улыбаясь, сказал глава республики. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что на День ходьбы пришло такое количество активных жителей: "Я ожидал такого количества людей, потому что в Удмуртии, в Ижевске живут очень активные люди, согласитесь, какие бы мероприятия мы ни проводили для любителей активного образа жизни, запрос на них очень большой и такая реакция. Люди ногами голосуют за здоровый образ жизни, за изменения", - сказал ТАСС руководитель региона.
"Мы сейчас шли и обсуждали с Александром Владимировичем [Бречаловым], что как бы мы ни старались, первыми у нас идти не получается, это говорит о том, что спорт очень демократический вид занятий для человека - все идут вместе, в одном строю. А что касается количества людей, когда глава Удмуртии приглашал сделать Ижевск центральной площадкой, мы ни секунды не сомневались, что все пройдет в атмосфере праздника с большим присутствием горожан", - добавил Поздняков.
Семья из 11 человек и самый юный участник праздника
По окончании мероприятия всех участников награждали призами - дипломами и "золотой" медалью из шоколада. Не обошлось и без ходоков, которые выделились среди 10 тысяч активных жителей. Так, Максим Васильев, которому нет и двух лет, стал самым юным спортсменом-любителем, преодолевшим дистанцию, пусть и с помощью своих родителей.
"Максим сегодня стал самым юным участником, ему всего год и 7 месяцев. Шли мы всей семьей, вместе с папой, который работает руководителем спортивной школы, поэтому привлекает нас тоже к занятиям спортом", - рассказала корреспонденту ТАСС Анастасия Васильева.
Среди тех, кого отметили организаторы, оказалась семья из 11 человек из Ижевска, которая преодолела дистанцию. "У нас вышло от семьи целых 11 человек, мы всегда участвуем в массовых мероприятиях - в "Лыжне России", в "Кроссе нации", семья таким образом объединяется, я считаю, что всем семьям надо выходить на такие праздники. Мы, кстати, сегодня уже прошли 5 километров "Кругосветки Удмуртии" (фестиваль оздоровительного туризма - прим. ТАСС) и затем пошли на День ходьбы", - поделился впечатлениями глава семьи Пупышевых.
Еще одним участником, которого отметили организаторы, стал Олег Казанцев, первым зарегистрировавшийся на прохождение дистанции. Он преодолел 2020 метров с двумя сыновьями. "Я человек спортивный и всем своим детям прививаю эти навыки, чтобы они занимались спортом. Мне, честно говоря, эти два километра дались тяжело, а вот сыну легко, он у меня на плечах провел всю дорогу", - рассказал корреспонденту ТАСС Казанцев.
В завершении праздника участники Всероссийского дня ходьбы могли принять участие в квестах, за прохождение которых вручались талисманы сборной России - кот-ушанка и медведь-неваляшка.
"Я поздравляю нас всех с общей большой победой. Ура, Ижевск!" - поздравил президент ОКР Станислав Поздняков ходоков на финише.