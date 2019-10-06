Россияне завоевали 13 наград на этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште

ТАСС, 6 октября. Российские пловцы завоевали 13 наград - четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых - на этапе Кубка мира по плаванию, который завершился в Будапеште.

В последний день россияне завоевали серебряную и две бронзовые медали. Андрей Жилкин стал вторым на дистанции 50 м баттерфляем, преодолев дистанцию за 23,34 секунды, победил венгр Себастьян Сабо (23,22), третье место у американца Майкла Эндрю (23,45).

Григорий Тарасевич стал третьим на 100 м на спине (54,71), победил японец Рёсукэ Ириэ (53,50), вторым стал Эндрю (54,18). Сборная России в составе Марии Каменевой, Виталины Симоновой, Даниила Пахомова и Владислава Гринева заняла третье место в комбинированной эстафете 4х100 м (3.51,10). Первое место заняла команда Нидерландов (3.48,03), второе - сборная Японии (3.49,02).

Первый соревновательный день принес российской команде четыре медали (золотую и три бронзовые). Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем, Тарасевич стал третьим на дистанции 200 м на спине, Каменева заняла третье место на дистанциях 50 м на спине и 50 м вольным стилем.

В субботу россияне завоевали шесть наград - три золотые, три серебряные, Морозов одержал победу на дистанциях 50 м на спине и на 100 м вольным стилем, Вероника Андрусенко стала первой на дистанции 200 м вольным стилем. Гринев занял второе место на 100 м вольным стилем, на дистанции 100 м на спине Каменева показала второй результат. В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м сборная России в составе Каменевой, Андрусенко, Гринева и Михаила Вековищева завоевала серебро.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 13 октября в Берлине.