"Каролина" обыграла "Тампу" в матче НХЛ. Свечников сделал две передачи

ТАСС, 7 октября. "Каролина" победила "Тампу" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Тайлер Джонсон (3-я минута), Кевин Шаттенкирк (10) и Стивен Стэмкос (18). У победителей отличились Бретт Песке (2), Эрик Хаула (34), Дуги Хэмилтон (53) и Якоб Славин (62). Во втором периоде хоккеисты "Тампы" не нанесли ни одного броска по воротам, в последний раз "Каролина" не позволяла сопернику бросить по воротам за период в 2004 году в матче против "Колорадо".

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников (19 минут 9 секунд на площадке) записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (0 шайб + 4 передачи) в трех матчах. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев (18 минут 36 секунд) отметился в матче точным пасом, на его счету 4 (0+4) очка в трех матчах. Форвард "Тампы" Никита Кучеров (20 минут 20 секунд) баллов за результативность не набрал, в нынешнем сезоне на его 2 (1+1) очка в трех матчах.

"Каролина" одержала третью победу подряд на старте сезона, "Тампа" потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче "Каролина" 9 октября в гостях сыграет с "Флоридой", "Тампа" 11 октября на выезде сразится с "Торонто".