Касаткина поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 7 октября. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 45-го на 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе Касаткина дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где уступила датчанке Каролин Возняцки.

Победительница турнира в Пекине японка Наоми Осака поднялась с четвертой на третью позицию. Канадка Бьянка Андрееску также улучшила позицию, поднявшись с шестого на пятое место.

Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, которая проиграла Осаке в финале турнира в Пекине, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии. Россиянка Мария Шарапова располагается на 137-м месте.

Рейтинг WTA от 7 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7096 очков;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 6015;

3 (4). Наоми Осака (Япония) - 5621;

4 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5525;

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5041;

6 (5). Симона Халеп (Румыния) - 4962;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4495;

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3935;

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3848...

35 (38). Екатерина Александрова (Россия) - 1473...

39 (45). Дарья Касаткина (Россия) - 1425;

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1385...

45 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1244...

55 (56). Светлана Кузнецова (Россия) - 1051...

66 (65). Анна Блинкова (Россия) - 936...

78 (79). Маргарита Гаспарян (Россия) - 779...

88 (89). Анастасия Потапова (Россия) - 695...

92 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) - 654...

100 (100). Анна Калинская (Россия) - 616...

137 (137). Мария Шарапова (Россия) - 466.