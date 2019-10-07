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НХЛ

"Даллас" проиграл "Детройту" в матче НХЛ. Худобин сделал 29 сейвов и голевую передачу

В составе "Детройта" четыре шайбы забросил Энтони Манта
Антон Худобин AP Photo/Paul Sancya
Описание
Антон Худобин
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 7 октября. "Детройт" победил "Даллас" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев все шайбы забросил Энтони Манта (21-я, 30-я, 41-я и 60-я минуты). У гостей отличились Руп Хинтц (11, 41) и Тайлер Сегин (17).

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 29 бросков из 33, а также записал на свой счет голевую передачу. Его партнеры по команде форварды Денис Гурьянов (7 минут на площадке) и Александр Радулов (17 минут 3 секунды) результативными действиями не отметились.

"Детройт" одержал вторую победу подряд на старте сезона, "Даллас" потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче "Детройт" 9 октября примет "Анахайм", "Даллас" в этот же день в гостях сыграет с "Вашингтоном".

В другом матче дня "Айлендерс" на своей площадке победили "Виннипег" со счетом 4:1.

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