Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 7 октября. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала турнира в Пекине, где уступил будущему победителю соревнований австрийцу Доминику Тиму.

Лучшим российским теннисистом по-прежнему является Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 33-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 7 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10365 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 4965;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4915;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4185;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3630;

8 (8). Кей Нисикори (Япония) - 3040;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2945;

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...

33 (35). Андрей Рублев (Россия) - 1261.