Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 7 октября. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.
На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала турнира в Пекине, где уступил будущему победителю соревнований австрийцу Доминику Тиму.
Лучшим российским теннисистом по-прежнему является Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 33-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 7 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10365 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 4965;
5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4915;
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4185;
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3630;
8 (8). Кей Нисикори (Япония) - 3040;
9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2945;
10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
33 (35). Андрей Рублев (Россия) - 1261.