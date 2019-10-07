Мэр Кракова Майхровский заявил, что город готов принять Европейские игры - 2023

Ранее Майхровский в интервью польскому изданию "Газета Выборча" заявлял, что город может отказаться от проведения Европейских игр из-за отсутствия финансирования.

ТАСС, 7 октября. Мэр польского Кракова Яцек Майхровский заявил, что город готов провести третьи Европейские игры 2023 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейских национальных комитетов (EOC).

Муниципалитет Кракова и Малопольское воеводство подписали письмо о намерении официально подтвердить совместное проведение Европейских игр - 2023. Документ был подписан Майхровским, маршалом Малопольского воеводства Витольдом Козловским, заместителем маршала Томашем Уриновичем, заместителем премьер-министра Ярославом Говином, президентом Олимпийского комитета Польши Анджеем Красницким и ректорами трех краковских университетов. Отмечается, что подписание данного соглашения является первым шагом в организации соревнования. В соглашении прописаны обязательства и ответственность обеих сторон за подготовку и проведение Игр.

"Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий. Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и прежде всего для улучшения спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города", - сказал Майхровский.

"Мы постараемся максимально использовать эту возможность. Мы были выбраны для проведения Игр - это, безусловно, источник гордости, но также обязательство провести мероприятие на высоком уровне", - сказал Козловский.

Решение о выборе Кракова местом проведения соревнований было принято 22 июня в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Краков был единственным зарегистрированным кандидатом на проведение Европейских игр - 2023. Ранее сообщалось, что на организацию соревнований будет претендовать Казань, но в итоге заявка не была подана. Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые - с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.