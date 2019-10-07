Черчесов: "Спартаку" нужен тренер, который даст результат, гражданство неважно

"Спартак" в чемпионате России потерпел пять поражений подряд, после 12 туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице. 29 сентября пост главного тренера красно-белых покинул Олег Кононов. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов, под его руководством "Спартак" 6 октября на выезде проиграл "Краснодару" (1:2). Днем ранее руководство "Динамо" приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова, бело-голубые на данный момент занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Футбольному клубу "Спартак" нужен главный тренер, который будет давать результат, при этом не важно, будет это иностранец или нет. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который с 2007 по 2008 год возглавлял московскую команду.

"Важно, чтобы некоторые клубы определились с тренерами, в частности "Спартак", - сказал Черчесов. - Вот сейчас из "Динамо" нет ни одного игрока в сборной, они не показывают той игры. Мы зависим от клубов - ну если нет в "Динамо" игроков, мы же их не специально не вызываем".

"Главное, чтобы у "Спартака" был тренер, который дает результат, неважно иностранец или россиянин. Главное, чтобы он давал результат и игроки "Спартака" были готовы. Мы всегда исходим из того, что делают клубы и принимаем решения", - подчеркнул он.

У Черчесова запланирован разговор с игроками "Спартака"

Также Черчесов высказался по поводу психологического состояния игроков "Спартака" Георгия Джикии и Зелимхана Бакаева, которые прибыли в расположение сборной России для подготовки к матчам против команд Шотландии (Москва, 10 октября) и Кипра (Никосия, 13 октября) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. "Со спартаковцами сегодня еще поговорим. Есть клубные вопросы, сегодня уже сборная, тут другие вопросы", - отметил главный тренер национальной команды, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли его психологическое состояние игроков красно-белых.

Сборная России 6 октября начала подготовку к матчам отбора на Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра. В турнирной таблице группы I команда Черчесова занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, ей нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что сборные Казахстана и Кипра сыграют вничью.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.