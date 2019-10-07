Новичок сборной России по футболу Соболев не ожидал приглашения в команду

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Нападающий Александр Соболев отметил, что не ожидал вызова в сборную России по футболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом Соболев рассказал журналистам в понедельник после тренировки сборной России на базе в Новогорске.

Сборная России 10 октября сыграет с командой Шотландии на стадионе "Лужники", а 13 октября на выезде встретится с киприотами. 22-летний Соболев получил вызов в команду после травмы форварда "Локомотива" Федора Смолова. В текущем чемпионате России нападающий самарских "Крыльев Советов" забил 10 мячей в 12 турах.

"Ничего особенного не было, позвонили, сказали, что вызван в сборную, скоро вылет, собрал вещи и спокойно поехал в аэропорт. Я не ждал, что меня вызовут, но был спокоен, думал, что пока еще рано, нужно проявлять себя дальше. Но сейчас я здесь и очень счастлив. Любой футболист хочет попасть в сборную, но я не ожидал", - подчеркнул Соболев.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет.