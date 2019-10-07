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Допинг в спорте

РУСАДА в 2019 году выявило около 250 случаев нарушения правил доступности для тестирования

В 182 случаях речь идет о пропущенных тестах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые девять месяцев 2019 года выявило 246 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по сентябрь включительно нашими сотрудниками было выявлено 246 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 182 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 64 - о непредоставлении информации о местонахождении".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

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Допинг
Допинг в спорте
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