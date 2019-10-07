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Бокс

Россиянки Пальцева и Дынник вышли в 1/4 финала ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Четвертьфиналы пройдут 10 октября

УЛАН-УДЭ, 7 октября. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Пальцева и Екатерина Дынник вышли в четвертьфинал женского чемпионата мира по боксу в весовых категориях до 48 кг и до 64 кг соответственно. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В поединке второго круга 22-летняя Пальцева, которая пропускала первый круг, победила американку Брианну Локиао раздельным решением судей. В четвертьфинале она встретится с Рабаб Шеддар из Марокко. Поединок пройдет 10 октября.

20-летняя Дынник (3-й номер посева) в первом раунде победила представительницу Австралии Джессику Мессину единогласным решением судей. В четвертьфинале россиянка встретится с представительницей Таджикистана Нилуфар Бобойоровой. Поединок пройдет также 10 октября.

Пальцева является чемпионкой Европы 2018 года, Дынник - бронзовым призером чемпионата Европы - 2018.

Чемпионат мира завершится 13 октября.

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