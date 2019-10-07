Месси могут запретить въезд в Великобританию в случае выхода страны из ЕС

ТАСС, 7 октября. Аргентинский форвард испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси может столкнуться с запретом на въезд в Великобританию в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, тогда футболист избежал тюремного заключения, заплатив штраф в €250 тыс., реальный срок заменили на условный. На данный момент Месси, который является гражданином Испании, может посещать Великобританию в качестве жителя страны - члена ЕС.

"Если вы не являетесь гражданином ЕС и вам вынесен обвинительный приговор, то даже если он приостановлен, вам запрещен въезд в Великобританию. Есть много известных игроков, осужденных за тот же проступок, до сих пор им не приходилось беспокоиться, так как у них паспорта ЕС. Однако после выхода Великобритании из состава ЕС они, возможно, не смогут въехать на территорию страны, так как с ними будут обращаться как с гражданами стран, не входящих в союз. Клубам нужно предпринять меры, поскольку эта ситуация может привести к проблемам с проведением матчей Лиги чемпионов", - заявил миграционный адвокат Эндрю Осборн.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. 32-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси шесть раз признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.