Тренеры сборной России довольны выступлением Пальцевой и Дынник на ЧМ по боксу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по боксу доволен выступлением Екатерины Пальцевой и Екатерины Дынник в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер национальной команды Иван Шидловский, слова которого ТАСС предоставил оргкомитет турнира.

В понедельник Пальцева и Дынник вышли в 1/4 финала турнира. В поединке второго круга 22-летняя Пальцева, которая пропускала первый круг, победила американку Брианну Локиао раздельным решением судей. 20-летняя Дынник (3-й номер посева) в первом раунде победила представительницу Австралии Джессику Мессину единогласным решением судей.

"Довольны обоими поединками, - сказал Шидловский. - Пальцева проводила бой с американкой, у которой есть в активе профессиональней поединки. Дынник также готовилась к бою с австралийкой и выполнила установку".

В четвертьфинале Пальцева встретится с Рабаб Шеддар из Марокко, Дынник - с представительницей Таджикистана Нилуфар Бобойоровой. Поединки пройдут 10 октября. Пальцева является чемпионкой Европы 2018 года, Дынник - бронзовым призером чемпионата Европы - 2018.

Чемпионат мира завершится 13 октября.