Россиянка Дынник считает, что поддержка трибун помогает выступать на ЧМ по боксу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Дынник считает поддержку трибун важным фактором для вычисления на женском чемпионате мира по боксу. Об этом заявила Дынник, комментарий которой ТАСС предоставил оргкомитет турнира.

20-летняя Дынник (3-й номер посева) в первом раунде весовой категории до 64 кг победила представительницу Австралии Джессику Мессину единогласным решением судей. В четвертьфинале россиянка встретится с представительницей Таджикистана Нилуфар Бобойоровой. Поединок пройдет 10 октября.

"Я выступаю на родине, чувствую поддержку, - сказала Дынник. - Поэтому перегореть не боялась. Бой дался нелегко, потому что он был первым, было важно адаптироваться. Я хорошо готова, поэтому думаю, что следующие бои будут еще лучше".

Пальцева является чемпионкой Европы 2018 года. Чемпионат мира завершится 13 октября.