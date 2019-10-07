РУСАДА с начала года получило более 80 запросов от атлетов на терапевтические исключения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые девять месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 81 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по сентябрь включительно к нам поступил 81 запрос на терапевтическое использование, - сказала Пахноцкая. - 54 запроса переданы в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрен к настоящему времени 31 запрос, отклонено - 23".

Спортсмен в случае получения одобрения своего запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением WADA рассматривает РУСАДА.