Егоров: арбитр Безбородов ошибочно не поставил пенальти в ворота "Ахмата" в пользу "Уфы"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и грозненским "Ахматом" Владислав Безбородов должен был назначить 11-метровый удар в ворота грозненцев. Об этом журналистам заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Уфа" уступила "Ахмату" на своем поле со счетом 0:1. Уже в компенсированное ко второму тайму время защитник "Уфы" Йонуц Неделчару упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой коллеги по амплуа из грозненского клуба Андрея Семенова, но Безбородов не зафиксировал нарушения.

"Там был пенальти, Владислав должен был указать на точку", - сказал Егоров.

Также глава департамента судейства заявил, что главный арбитр встречи между "Оренбургом" и московским "Динамо" (2:0) Павел Кукуян ошибочно не поставил пенальти в ворота бело-голубых. "Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе ударил по ноге хавбека "Оренбурга" Георгия Зотова, это чистый пенальти", - заявил он, добавив, что в эпизоде с первым предупреждением полузащитника "Динамо" Артура Юсупова игрок должен был получить прямую красную карточку. На 42-й минуте Юсупов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков после 12 матчей. "Ахмат" идет 14-м, набрав 12 баллов.