Игрок "Хьюстона" Харден извинился за высказывания генменеджера о протестах в Гонконге

ТАСС, 7 октября. Американский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Джеймс Харден принес извинения за сообщение генерального менеджера команды Дэрила Мори о протестах в Гонконге. Об этом сообщает AFP.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В воскресенье десятки тысяч протестующих из числа молодежи вновь вышли на улицы, митингующие блокировали движение транспорта, возводили баррикады, разбрасывали мусор, совершали акты вандализма, писали ругательства в адрес Китая, местных властей и полиции с помощью баллончиков с распылителем краски. В понедельник Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге, после чего все представители Китая объявили о прекращении сотрудничества с "Хьюстоном". Позднее его сообщение раскритиковал владелец "Бруклина" Джозеф Цай, заявив, что налаживание отношений с китайской стороной после заявления Мори займет много времени.

"Мы приносим свои извинения. Мы любим Китай, и нам нравится играть там. Мы ездим туда один или два раза в год, и каждый раз болельщики в Китае показывают нам свою большую поддержку, поэтому мы ценим их", - сказал Харден.

"Я не хотел, чтобы мое сообщение оскорбило фанатов "Хьюстона" и моих друзей в Китае. Я просто хотел выразить мысль о сложном событии, основанную на собственном видении ситуации. С тех пор у меня было много возможностей пересмотреть свои взгляды и по-другому взглянуть на проблему", - написал позднее Мори.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение "оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае". "Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию "Хьюстона" или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам", - говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса.