Колобков провел рабочую встречу с главой Удмуртии Бречаловым

ТАСС, 7 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе встречи, которая прошла в здании министерства спорта в Москве, стороны обсудили итоги прошедших соревнований, план на следующий год и вопросы развития физической культуры и спорта в Удмуртии.

"Мы обсудили итоги этого года, прошедших соревнований, проговорили план на следующий год. Александр Владимирович рассказал, как развивается спорт в республике, надо сказать, что Удмуртия является для нас очень важным регионом. Проводятся мероприятия для различных категорий населения - детей, молодежи, людей среднего и старшего возрастов, которые позволяют нам надеяться, что все показатели нашего федерального проекта "Спорт - норма жизни" будут достигнуты", - сказал Колобков.

"Особо хочу отметить два важных проекта, первый - "Ижевская винтовка" - этот знаковый турнир по биатлону отмечает в нынешнем году юбилей, соревнования пройдут в декабре. Уже во второй раз состоятся Всероссийские спортивные игры по зимним видам спорта среди любителей. Впервые они состоялись в 2018 году как пробный турнир. Теперь это официальные соревнования, которые проводятся по поручению президента Российской Федерации и включены в Единый календарный план Минспорта России, надеюсь, что будет большое количество участников - любителей спорта, обязательно приеду на эти соревнования", - добавил министр

Бречалов рассказал, что руководство региона надеется закрепить за республикой статус "территории спорта": "Спортивные мероприятия, такие как, например, День ходьбы, который вчера в регионе собрал 16 тысяч любителей скандинавской ходьбы, и Всероссийские любительские зимние игры, которые пройдут в феврале 2020 года уже официально, повышают интерес к спорту и статус республики. Наше желание - закрепить статус "Удмуртия - территория спорта", - сказал он.

"То, что мы сейчас делаем вместе с Минспортом России, - прорыв. Мы в два раза больше ремонтируем и реконструируем стадионов в сельской местности. В Воткинске построен знаковый объект - ледовый дворец на 220 зрительских мест, по федеральной программе мы завершили в этом году в селе Шаркане лыжный центр, который теперь носит имя нашего прославленного лыжника Максима Вылегжанина, а в следующем году мы сделаем там лыжероллерную трассу, сейчас мы начнем достраивать плавательный бассейн на 50 метров. Напомню, в Удмуртии не было такого объекта, следующий проект - ледовый дворец "Ижсталь", - заключил Бречалов.