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Летние олимпийские виды спорта

Итальянский велогонщик Яннелли погиб в возрасте 22 лет

Спортсмен-любитель упал за 100 м до финиша гонки и ударился головой о бетонный парапет

ТАСС, 7 октября. Итальянский велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб на 23-м году жизни в результате падения на финише гонки Molino Dei Torti, которая проходила в Алессандрии. Об этом в понедельник сообщила La Gazetta dello Sport.

По информации издания, Яннелли получил травму в результате падения в 100 м от финишной линии и ударился головой о бетонный парапет. После падения Яннелли был госпитализирован в больницу в Алессандрии в тяжелом состоянии. Врачи удалили ему опухоль, которая образовалась в результате падения, и ввели в искусственную кому. Велосипедист умер, не приходя в сознание.

Яннелли выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато. Он был сыном вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли.

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Летние олимпийские виды спорта
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