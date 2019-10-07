Третьяк считает неплохой идею проведения Кубка мира по хоккею в январе 2021 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Организация Кубка мира вместо Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2021 году является неплохой идеей. Такое мнение журналистам в понедельник высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может провести Кубок мира вместо Матча звезд в 2021 году. Традиционно НХЛ проводит Матч всех звезд в последние выходные января. В 2019 году Матч звезд прошел 25 и 26 января в Сан-Хосе (штат Калифорния), в 2020-м мероприятие состоится 24 и 25 января на домашней арене действующего обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луиса".

"Нормально отношусь к идее проведения Кубка мира вместо Матча звезд НХЛ. Конечно, в сентябре еще не готовы хоккеисты. А вместо Матча звезд - неплохая идея. Все игроки будут в оптимальной форме", - отметил Третьяк.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков лиги заявили о том, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет. НХЛ организовывала Кубок мира трижды: в 1996 году победу одержала команда США, в 2004-м и в 2016-м турнир выигрывала сборная Канады. До Кубка мира с 1976 по 1991 год под эгидой НХЛ проходил Кубок Канады, четыре раза его выигрывали канадцы (1976, 1984, 1987, 1991), а в 1981-м победу одержала сборная СССР.