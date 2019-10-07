Тренерский совет РФБ предложил Ковалева на пост главного тренера женской сборной

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) предложил кандидатуру Александра Ковалева на пост главного тренера женской сборной страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"На состоявшемся заседании тренерского совета принято решение рекомендовать исполкому кандидатуру Александра Ковалева. Заседание исполкома состоится во вторник", - сообщили в пресс-службе РФБ.

На завершившемся в июле чемпионате Европы женская сборная России под руководством немца Олафа Ланге заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. 1 августа президент РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что контракт с немецким специалистом не будет продлен. Ланге возглавлял сборную России с 2017 года.