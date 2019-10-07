СМИ: хоккеист "Питтсбурга" Малкин пропустит из-за травмы минимум месяц

ТАСС, 8 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин в связи с травмой пропустит по меньшей мере один месяц. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

Малкин получил повреждение в домашнем матче против "Коламбуса" (7:2), который прошел в ночь на воскресенье по московскому времени. Во втором периоде Малкин наткнулся на ногу партнера по команде, упал и попал под силовой прием защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова. Малкин покинул площадку и не вернулся на лед. Как в понедельник сообщил главный тренер команды Майк Салливан, 33-летний россиянин "выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела".

"Малкин получил травму мягких тканей на ноге. Ожидается, что он выйдет на лед как минимум через месяц", - написал Дрегер.