СМИ: хоккеист "Питтсбурга" Малкин пропустит из-за травмы минимум месяц

ТАСС, 8 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин в связи с травмой пропустит по меньшей мере один месяц. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.
Малкин получил повреждение в домашнем матче против "Коламбуса" (7:2), который прошел в ночь на воскресенье по московскому времени. Во втором периоде Малкин наткнулся на ногу партнера по команде, упал и попал под силовой прием защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова. Малкин покинул площадку и не вернулся на лед. Как в понедельник сообщил главный тренер команды Майк Салливан, 33-летний россиянин "выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела".
"Малкин получил травму мягких тканей на ноге. Ожидается, что он выйдет на лед как минимум через месяц", - написал Дрегер.
Malkin suffered a soft tissue injury to his leg. Expected to be out at least a month.— Darren Dreger (@DarrenDreger) October 7, 2019
Малкин провел в составе "Питтсбурга" 854 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1003 очка (392 гола + 611 результативных передач). В плей-офф на его счету 162 игры и 168 очков (63+105), в составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Стэнли. Малкин является двукратным чемпионом мира, также на его счету две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.