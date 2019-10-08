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НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" обменял российского хоккеиста Наместникова в "Оттаву"

Нападающий в текущем сезоне провел два матча и очков не набрал
Владислав Наместников AP Photo/Paul Sancya
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" обменял российского нападающего Владислава Наместникова в "Оттаву". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

26-летний форвард был обменян на защитника Ника Эберта и право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2021 года. В двух матчах текущего сезона Наместников не набрал ни одного очка.

Россиянин был задрафтован "Тампой" в 2011 году под общим 27-м номером. В феврале 2018 года клуб обменял нападающего в "Рейнджерс" на защитника Райана Макдону и форварда Джей Ти Миллера.

На счету Наместникова 362 матча и 158 (66 голов + 92 передачи) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф он провел 29 встреч и заработал четыре (1+3) балла за результативность.

В России Наместников провел один сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), выступая за воскресенский "Химик". В составе сборной России форвард завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года.

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