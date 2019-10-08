"Сент-Луис" победил "Торонто" в 500-м матче Тарасенко в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Оскар Сундквист (29-я минута), Брэйден Шенн (40) и Алекс Пьетранджело (48). Тарасенко отметился результативной передачей в эпизоде с голом Шенна, а российский форвард Иван Барбашев ассистировал Сундквисту.

ТАСС, 8 октября. "Сент-Луис" на выезде одержал победу над "Торонто" со счетом 3:2. Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко провел свой 500-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

У проигравших голами отметились Фредерик Готье (31:34) и Вильям Нюландер (31:58). Россиянин Илья Михеев очков не набрал. Форвард провел на площадке 14 минут 42 секунды, нанес четыре броска и сделал один силовой прием.

Тарасенко был задрафтован "Сент-Луисом" в 2010 году, а выступает в составе команды с сезона-2012/13. За это время россиянин набрал 420 (211 голов + 209 передач) очков в регулярных чемпионатах. В плей-офф он провел 70 встреч и записал себе в актив 49 (33+16) баллов за результативность. В прошлом сезоне Тарасенко помог "Сент-Луису" впервые в истории стать обладателем Кубка Стэнли - в финальной серии команда победила "Бостон" со счетом 4-3.

В другом матче дня "Коламбус" в овертайме обыграл "Баффало". Встреча завершилась со счетом 4:3. Российский защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков очков не набрал.