Соперник боксера Усика провалил допинг-тест накануне боя

ТАСС, 8 октября. Соперник бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика по дебютному бою в супертяжелом весе голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест накануне поединка. Об этом сообщает промоутер Усика Эдди Хирн в своем Twitter.
We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.— Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019
Бой Усик - Спонг был запланирован на 12 октября в Чикаго.
"Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) сообщило нам, что допинг-тест Тайрона Спонга показал положительный результат. Его проба была отправлена в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. Подробная информация будет опубликована позднее, у нас есть резервные соперники", - говорится в сообщении.
В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. На счету 34-летнего Спонга 14 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.