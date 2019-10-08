Россиянка Аетбаева вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

УЛАН-УДЭ, 8 октября. /ТАСС/. Россиянка Лилия Аетбаева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 51 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В поединке второго круга 25-летняя россиянка победила представительницу Бразилии Гразиэль Жесус де Соусу раздельным решением судей. Соперница Аетбаевой по четвертьфиналу определится позднее.

В первом круге Аетбаева победила спортсменку из Алжира Румайсу Буалам раздельным решением судей.

Аетбаева является двукратной чемпионкой России (2014, 2019).

Чемпионат мира завершится 13 октября.