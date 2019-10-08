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Северный Кавказ

Чеченский курорт "Ведучи" примет велосоревнования на Кубок главы регионы 19 октября

Соревнования пройдут в трех категориях: "мужчины", "юниоры" и "мастера" среди спортсменов от 17 лет и выше

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Велогонки за кубок главы Чечни пройдут 19 октября на всесезонном курорте "Ведучи", сообщила во вторник пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"Первые соревнования Чеченской Республики по горному велосипеду в дисциплине "даунхилл" встретит всесезонный комплекс "Ведучи". 19 октября на курорте пройдут гонки за кубок главы республики. Состязания соберут чеченских велосипедистов - профессиональных спортсменов и любителей скоростного спуска", - говорится в сообщении.

Поясняется, что соревнования пройдут в трех категориях: "мужчины", "юниоры" и "мастера" среди спортсменов от 17 лет и выше. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1,7 км "синей" трассы курорта с перепадом высот в 90 м.

"В Чечне благодаря поддержке главы республики созданы все условия для развития популярных у молодежи видов спорта, теперь, в том числе, и горного велосипеда. Пока маунтинбайк только набирает популярность, но мы будем его развивать как спортивную дисциплину и как вид активного отдыха. Здоровье и успех будущего поколения во многом зависит от того, как молодежь проводит свой досуг, а это достойная альтернатива любому виду отдыха", - приводятся в сообщении слова первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха.

К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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