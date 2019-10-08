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Евро-2020

Баринов: сборная Шотландии по футболу может удивить двумя форвардами в матче с россиянами

Встреча между командами пройдет 10 октября на стадионе "Лужники"

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Сборная Шотландии сможет преподнести сюрприз россиянам в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, если будет играть с двумя нападающими в составе. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Дмитрий Баринов.

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Сборная России 10 октября сыграет с командой Шотландии на стадионе "Лужники", а 13 октября на выезде встретится с киприотами.

"Чем может удивить соперник? Мы просмотрели много игр, изучили соперника, они удивят, если выпустят двух нападающих с первых минут. Не знаю, выйду ли я в старте, в сборную вызвали 25 человек, но я буду делать все возможное, чтобы доказать свой уровень", - заявил Баринов, также отметив, что поддерживает игроков московского "Спартака" Георгия Джикию и Зелимхана Бакаева, чей клуб сейчас находится в поисках нового главного тренера и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.

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Евро-2020
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