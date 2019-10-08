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Евро-2020

Семенов заявил, что смена тренера в "Ахмате" не влияет на его состояние в сборной России

Футболист отметил, что ему комфортно играть в центре защиты в паре с Георгием Джикией из "Спартака"

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Смена главного тренера в грозненском "Ахмате" не оказывает влияния на физическое и психологическое состояние защитника клуба Андрея Семенова во время подготовки сборной России к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Таким мнением Семенов поделился с журналистами после тренировки национальной команды во вторник.

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Россияне сыграют против сборной Шотландии 10 октября на стадионе "Лужники", а 13 октября встретятся с командой Кипра на выезде. 30 сентября Игорь Шалимов сменил на посту главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова.

"Мы сейчас нарабатываем определенные схемы, только игра покажет все, карты раскрывать не будем, - сказал Семенов. - Морально и физически я готов, смена тренера в клубе - это рабочий момент, который на меня не повлияет. Клубные дела отошли на второй план, сейчас я концентрируюсь только на сборной. Я рад вернуться в сборную, всегда приезжаешь сюда с хорошим настроением, очень скучал по поддержке трибун, надеюсь, что на матче в "Лужниках" будет такая же сумасшедшая поддержка, как и на предыдущих играх"

Также Семенов отметил, что ему комфортно играть в центре защиты в паре с Георгием Джикией из "Спартака". "Мы понимаем друг друга, знаем слабые и сильные стороны", - добавил он.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет.

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Евро-2020
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