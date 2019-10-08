Петров: сборная России будет отталкиваться от своей игры, а не от слабостей шотландцев

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России намерены в первую очередь навязывать свою игру в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии, а не отталкиваться от слабостей соперника. Об этом журналистам заявил защитник Сергей Петров.

Сборная России 10 октября сыграет с командой Шотландии на стадионе "Лужники", а 13 октября на выезде встретится с киприотами.

"Я не боюсь конкуренции [в лице Марио Фернандеса] на позицию правого защитника, она не мешает, а только придает стимул для роста. Вчера мы разбирали игру шотландцев, мы будем отталкиваться от своей игры, а не от слабостей соперника. Очень жду матча на "Лужниках", я в первый раз там буду находиться после реконструкции, мы рассчитываем на серьезную поддержку", - сказал Петров.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.