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Северный Кавказ

Спортсмены из Чечни впервые принимают участие в кубке мира по парашютному спорту

Участие команды стало возможным благодаря появлению в регионе уникального аэродинамического комплекса Goodsky, где можно проводить подготовку спортсменов мирового уровня

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Спортсмены из Чечни Александра Субботина и Максим Лемешенок впервые в составе сборной России принимают участие в кубке мира по парашютному спорту, который проходит в штате Аризона в США. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Российского университета спецназа в Чеченской Республике.

"Участие команды из Чеченской Республики в Кубке мира стало возможным благодаря появлению в регионе уникального аэродинамического комплекса Goodsky, где можно проводить подготовку спортсменов мирового уровня. Команда Александра Субботина и Максима Лемешенка, за плечами которой чемпионат России и участие в международных соревнованиях в Австралии, выступит в дисциплине Freestyle, состоящей из серии обязательных и произвольных элементов, выполняемых за семь прыжков с парашютом", - отметили в пресс-службе.

В чемпионате всего представлены парашютисты из более десяти стран. Участники соревнуются в шести дисциплинах.

"Несколько месяцев наша команда тренировалась как в воздухе, так и в аэротрубе. Этот кубок мира для нас первый. Это значимое событие для нас, в том числе чтобы получить новый опыт и передать его молодому поколению, которое проходит обучение в нашем аэродинамическом комплексе в Чечне", - приводит пресс-служба слова оператора команды Максима Лемешенка.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 гектаров в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. На его территории расположен также крупнейший в России аэродинамический комплекс Goodsky площадью 140 га. Университет будет охватывать такие направления как огневая, тактико-специальная, воздушно- десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.

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