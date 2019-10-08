Тарпищев: российские теннисистки через полтора года взбудоражат результатами весь мир

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские теннисистки примерно через полтора года смогут удивить своими выступлениями весь мир. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

С 12 по 20 октября в Москве пройдет "ВТБ Кубок Кремля". Турнир состоится в 30-й раз, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

"Состав турнира как никогда сильный, особенно у мужчин. В Москве будет выступать тройка наших игроков, которые взбудоражили весь мир своими результатами. У девушек такую ситуацию ожидаем через полтора года", - сказал Тарпищев.

В мужских соревнованиях выступят теннисисты сборной России Даниил Медведев (4-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (33).

В женском турнире выступят в том числе четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина, чешка Петра Квитова (7), представительница Нидерландов Кики Бертенс (8), россиянки Екатерина Александрова (35), Дарья Касаткина (39), Анастасия Павлюченкова (40) и Вероника Кудерметова (45).