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"ВТБ Кубок Кремля"

Седьмая ракетка мира чешка Квитова снялась с "ВТБ Кубка Кремля"

Ранее от участия в турнире отказались Мария Шарапова и Симона Халеп
Петра Квитова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Петра Квитова
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чешская теннисистка Петра Квитова, занимающая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее от участия в турнире отказались россиянка Мария Шарапова и шестая ракетка мира румынка Симона Халеп.

"Квитова снялась, так как попала на итоговый турнир WTA. Это объективно", - сказал Тарпищев.

29-летняя Квитова является двукратной победительницей Уимблдона, на ее счету 25 титулов WTA.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет в 30-й раз в Москве, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября. Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября, участие в нем примут лучшие восемь теннисисток сезона по итогам рейтинга WTA.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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