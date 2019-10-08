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Сборные по баскетболу

Ковалев испытывает волнение, несмотря на опыт работы со сборными России по баскетболу

Летом 2019 года женская сборная России для игроков не старше 16 лет под руководством Ковалева выиграла первенство Европы

ТАСС, 8 октября. Новый главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев заявил, что испытывает волнение, несмотря на многолетний опыт работы с национальными командами разных возрастов. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Во вторник Исполком РФБ утвердил кандидатуру 50-летнего Ковалева на пост главного тренера женской сборной страны.

"Только что получил поздравления от генерального менеджера сборной Светланы Абросимовой, - заявил Ковалев. - Испытываю очень волнительные ощущения, хотя и много лет работал с разными сборными России, но все-таки возглавить национальную команду - это совсем другая ответственность и большой шаг вперед. Приступаю к подготовке с сегодняшнего дня. Уже через месяц и шесть дней нам предстоит первая игра - в моем родном Оренбурге, что вдвойне приятно и вдвойне ответственно".

Первый официальный матч под руководством нового главного тренера сборная России проведет 14 ноября в Оренбурге против сборной Боснии и Герцеговины.

Летом 2019 года женская сборная России для игроков не старше 16 лет под руководством Ковалева выиграла первенство Европы, в 2017 году Ковалев возглавлял женскую сборную России для игроков не старше 19 лет, под его руководством команда выиграла чемпионат мира. Также он возглавлял женские молодежные команды России других возрастов и входил в тренерский штаб главной команды страны, в том числе в 2011 году, когда сборная России одержала победу на женском чемпионате Европы.

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