Ковалев испытывает волнение, несмотря на опыт работы со сборными России по баскетболу

ТАСС, 8 октября. Новый главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев заявил, что испытывает волнение, несмотря на многолетний опыт работы с национальными командами разных возрастов. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Во вторник Исполком РФБ утвердил кандидатуру 50-летнего Ковалева на пост главного тренера женской сборной страны.

"Только что получил поздравления от генерального менеджера сборной Светланы Абросимовой, - заявил Ковалев. - Испытываю очень волнительные ощущения, хотя и много лет работал с разными сборными России, но все-таки возглавить национальную команду - это совсем другая ответственность и большой шаг вперед. Приступаю к подготовке с сегодняшнего дня. Уже через месяц и шесть дней нам предстоит первая игра - в моем родном Оренбурге, что вдвойне приятно и вдвойне ответственно".

Первый официальный матч под руководством нового главного тренера сборная России проведет 14 ноября в Оренбурге против сборной Боснии и Герцеговины.

Летом 2019 года женская сборная России для игроков не старше 16 лет под руководством Ковалева выиграла первенство Европы, в 2017 году Ковалев возглавлял женскую сборную России для игроков не старше 19 лет, под его руководством команда выиграла чемпионат мира. Также он возглавлял женские молодежные команды России других возрастов и входил в тренерский штаб главной команды страны, в том числе в 2011 году, когда сборная России одержала победу на женском чемпионате Европы.