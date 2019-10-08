Московское "Динамо" ставит задачу выйти в финал волейбольной Лиги чемпионов среди женщин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Перед женским волейбольным клубом "Динамо" стоит задача выйти в финал Лиги чемпионов в предстоящем сезоне. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло чемпионат России. В Лиге чемпионов команда выбыла на стадии 1/4 финала.

"Нас ожидает укороченная форма чемпионата [России], - сказал Зиничев. - Цена каждого такого матча очень высока. Считаю, что нашей команде по плечу любые изыски календаря. Смотрим на календарь с оптимизмом, задачи сезона понятны, возможности для этого у нас есть".

"В Лиге чемпионов мы сохраняем задачи прошлого сезона - выйти в финал. Не важно, какой формат финала, наша задача - туда выйти", - добавил функционер.

"Динамо" начнет сезон 11 октября матчем против саратовского "Протона" в чемпионате России.