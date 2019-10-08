Не менее 1,5 тыс. зрителей ожидается в основные дни ЧЕ по скейтбордингу в Нижнем Новгороде

ТАСС, 8 октября. Организаторы первого чемпионата Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде ожидают не менее 1,5 тыс. зрителей в основные дни соревнований. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября, в нем примут участие более 100 спортсменов из 25 стран, в том числе шесть россиян.

"В основные дни соревнований планируется не менее 1500 зрителей и гостей мероприятия из России и других стран. Главная часть соревнований запланирована на субботу, 12 октября", - уточнили в пресс-службе.

"В ФОК "Мещерский" спортсмены приступили к финальным тренировкам. В раскатке принимают участие и члены сборной России. Среди них нижегородец Яков Кан", - отметили в пресс-службе.

По словам организаторов, для зрителей двери комплекса будут открыты с 10 октября. После регистрации на сайте ЧЕ вход на соревнования будет бесплатным.

Чемпионат Европы является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Победители и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования. Скейтбординг впервые будет представлен на Играх-2020 в Токио.