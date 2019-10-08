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ATP

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Шанхае

Во втором круге россиянин в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри
Даниил Медведев AP Photo/Chuck Burton
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Chuck Burton

ТАСС, 8 октября. Российский теннисист Даниил Медведев победил британца Кэмерона Норри в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Норри не имел номера посева.

В следующем круге Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом (248-е место в рейтинге).

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в 2009 году победу одержал россиянин Николай Давыденко.

Теги
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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