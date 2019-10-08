Российский боксер Устинов не рассматривается в качестве соперника Усика

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Устинов не рассматривается в качестве соперника украинца Александра Усика по дебютному бою в супертяжелом весе. Об этом ТАСС сообщили в команде Усика.

Ранее оппонент Усика голландец Тайрон Спонг не сумел пройти допинг-тест и был снят с поединка.

"Устинов не рассматривается в качестве соперника", - сказал собеседник агентства.

Дебютный бой Усика в супертяжелом весе должен состояться 12 октября в Чикаго. Всего на счету боксера 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Устинова, который является бывшим претендентом на титул чемпиона мира, 35 побед (26 нокаутом) и четыре поражения.