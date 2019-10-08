Игроки устроили массовую драку и заработали 258 минут штрафа в матче МХЛ

ТАСС, 8 октября. Хоккеисты клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Алтай" из казахстанского Усть-Каменогорска и "Сибирские снайперы" из Новосибирска устроили массовую драку и заработали в общей сложности 258 минут штрафа в матче регулярного чемпионата.

Встреча прошла в Казахстане и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На последней минуте при счете 2:1 "Сибирские снайперы" сняли вратаря, хоккеисты "Алтая" забросили третью шайбу за 27 секунд до конца в пустые ворота, после чего в центре площадки началась драка, в которой участвовали по одному игроку из каждого клуба.

После возобновления игры команды провели на льду семь секунд, вслед за этим началась массовая драка, в которой участвовали почти все хоккеисты, находившиеся на площадке. Восемь хоккеистов (по четыре в каждом клубе) получили штраф за драку и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20). Всего за матч обе команды заработали 258 штрафных минут (124 у хозяев и 134 у гостей).

В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирские снайперы" располагаются на третьем месте, имея в активе 21 очко после 15 матчей. "Алтай" занимает седьмое место, набрав 18 очков после 15 матчей.

Следующая очная встреча клубов состоится в среду.