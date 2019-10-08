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Сборные по футболу

Российские футболистки проиграли сборной Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2021

Встреча завершилась со счетом 0:2

ТАСС, 8 октября. Женская сборная России по футболу проиграла команде Нидерландов со счетом 0:2 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

Забитыми мячами отметились Даниэлле ван де Донк (12-я минута) и Вивианне Мидема (60). На 26-й минуте вратарь российской команды Татьяна Щербак отразила пенальти. Для российской команды это поражение стало первым в текущем отборочном турнире. Голландские футболистки на прошедшем этим летом во Франции чемпионате мира дошли до финала, где уступили команде США (0:2).

Сборные России и Нидерландов выступают в группе A вместе с командами Косова, Словении, Турции и Эстонии. Ранее во вторник сборная Словении разгромила команду Турции со счетом 6:1, а сборная Косова оказалась сильнее команды Эстонии - 2:1. В турнирной таблице лидирует сборная Нидерландов, набравшая 12 очков из 12 возможных, в активе команд России, Косова и Словении по 6 очков, Турции и Эстонии - по 1. Сборные России и Косова имеют на одну игру меньше, так как их очный матч, который должен был состояться 4 октября в Приштине, был перенесен из соображений безопасности перед парламентскими выборами, состоявшимися 6 октября.

В следующем матче сборная России 10 апреля следующего года примет команду Турции, голландки 8 ноября встретятся со сборной Турции в гостях.

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