WADA получило объяснения Минспорта по поводу данных московской лаборатории

Во вторник министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по вопросу возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, которая была передана в качестве условия восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2018 году.

Отмечается, что ответ Минспорта сначала проанализируют WADA и независимые эксперты. Результаты работы будут переданы комитету WADA по соответствию, который, в свою очередь, представит исполкому WADA рекомендацию относительно статуса РУСАДА. Также сообщается, что срок для рассмотрения ответа не установлен, однако WADA проведет анализ максимально быстро.

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб московской лаборатории.

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации.