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НХЛ

Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3
Андрей Свечников AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 9 октября. "Флорида" проиграла "Каролине" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард гостей Андрей Свечников записал себе в актив две результативные передачи.

В составе хозяев шайбы забросили Маккензи Уигар (24-я минута), Кит Яндл (50) и Евгений Дадонов (56). У победителей отличились Джордан Стаал (7), Тейво Теравайнен (12), Дуги Хэмилтон (16), Райан Дзингел (19, 22) и Себастьян Ахо (59). Свечников отметился результативными передачами в эпизодах с голами Хэмилтона и Теравайнена.

В другой встрече дня "Питтсбург" дома уступил "Виннипегу" со счетом 1:4. Российский форвард хозяев Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы. Он получил повреждение в домашней игре против "Коламбуса" (7:2), которая прошла в ночь на 6 октября. Во втором периоде Малкин наткнулся на ногу партнера по команде, упал и попал под силовой прием защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова.

"Анахайм" на выезде победил "Детройт" со счетом 3:1. "Нэшвилл" дома оказался сильнее "Сан-Хосе" - 5:2.

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