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ATP

Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае

В матче второго круга российский теннисист победил американца Тейлора Фрица в двух сетах
Карен Хачанов AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Карен Хачанов
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ТАСС, 9 октября. Россиянин Карен Хачанов победил американца Тейлора Фрица в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. Теннисисты встречались впервые.

В следующем круге Хачанов, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (12-е место в рейтинге).

Хачанов является победителем четырех турниров ATP (один - серии "Мастерс"), на турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в 2009 году победу одержал россиянин Николай Давыденко.

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ATP
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