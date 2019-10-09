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ATP

Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае

В матче второго круга россиянин обыграл австралийца Джона Миллмана

ТАСС, 9 октября. Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Джона Миллмана в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 21-летнего россиянина. Теннисисты встречались впервые. В следующем круге Рублев сыграет с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Рублев один раз побеждал на турнирах серии ATP, лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США в 2017 году. В рейтинге ATP Рублев занимает 33-е место, Миллман - 58-е.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд турнира составляет $8,322 млн. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в 2009 году победу одержал россиянин Николай Давыденко.

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